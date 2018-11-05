Американская певица Рианна критически высказалась по поводу митингов сторонников президента США Дональда Трампа из-за использования на одном из них ее песни, передает РИА Новости.

«Больше ни я, ни мои люди не окажутся на одном из подобных трагических митингов или рядом с ним», — заявила певица в Twitter.

Внимание Рианны к использованию ее песни «Don’t Stop the Music» на политическом мероприятии в штате Теннесси привлек журналист Филип Ракер, который работает в издании Washington Post, а также сотрудничает с телеканалами MSNBC и NBC.

«Это было уже сказано миллион раз, но вот миллион первый — митинги Трампа ни на что в политике не похожи. Сейчас песня Рианны «Don`t Stop the Music» играет в Чаттануге, пока ассистенты бросают бесплатные футболки с Трампом в толпу, как игра в мяч. Всем это нравится», — написал Ракер в Twitter.

Minval.az