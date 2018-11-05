Как уже сообщалось ранее, супруга находящегося под арестом бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева — Замира Гаджиева оказалась в центре финансового расследования в Великобритании.

На прошлой неделе стало известно, что Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) арестовало около 50 дорогих ювелирных изделий на сумму более чем 400 тысяч фунтов, которые проходили предпродажную оценку в Chrisitie’s. Как сообщает газета Daily Telegraph, их собирались выставить на аукцион.

NCA заявляет, что временно конфисковала эти ювелирные изделия, так как считает необходимым расследовать, откуда взялись деньги на их покупку.

Вестминстерский городской суд постановил, что в рамках расследования происхождения денег NCA может хранить драгоценности у себя в течение полугода.

Minval.az