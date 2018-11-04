Американский джазовый музыкант Рой Харгроув скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Харгроув был дважды лауреатом премии Grammy. Он получил их в 1997 и 2002 годах.

Minval.az