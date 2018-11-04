Американский джазовый музыкант Рой Харгроув скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Харгроув был дважды лауреатом премии Grammy. Он получил их в 1997 и 2002 годах.
Американский джазовый музыкант Рой Харгроув скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Харгроув был дважды лауреатом премии Grammy. Он получил их в 1997 и 2002 годах.
Дата: 2018/11/04 11:38
Раздел: Life-style
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