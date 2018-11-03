Вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен (Phuong Khanh Nguyen) завоевала титул «Мисс Земля 2018».

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Rappler, финал конкурса состоялся на арене, входящей в комплекс торгового центра Mall of Asia в филиппинской Маниле.

23-летняя девушка изучает маркетинг и свободно владеет вьетнамским и английским языками. Rappler пишет, что в 2010 году она впервые наблюдала за конкурсом «Мисс Земля», и тогда у нее появилась мечта когда-нибудь представлять свою страну в этом состязании.

Кхань родом из провинции Бенче на юге Вьетнама, расположенной в дельте реки Меконг. В своем презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите Меконга и людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.

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