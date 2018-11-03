Голливудский актер Алек Болдуин арестован в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Полиция Манхэттена задержала артиста за драку, которую он устроил из-за парковочного места.

На инцидент оперативно отреагировал президент США Дональд Трамп, заявивший, что «желает актеру удачи». Такое внимание первого лица государства актер заслужил за пародии в эфире популярного телешоу Saturday Night Live. В сентябре 2017 года Болдуин был удостоен премии «Эмми» в номинации «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» за пародию на Трампа.

Minval.az