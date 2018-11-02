Продюсерская команда Scott Free Productions во главе с режиссером Ридли Скоттом снимет продолжение оскароносного «Гладиатора», пишет журнал Hollywood Reporter.

Сейчас картина находится на стадии разработки, сообщает издание. В новом фильме речь пойдет о судьбе Люция — мальчика, которого в предыдущей части спас гладиатор Максимус.

Созданием нового «Гладиатора» займется компания Paramount, а сценарий напишет Питер Крейг, который до этого работал над «Городом воров» и двумя частями «Голодных игр». Актерский состав пока неизвестен.

Оригинальный фильм вышел на экраны в 2000 году. Он собрал кассу почти в $500 млн и получил пять «Оскаров», два «Золотых глобуса» и четыре BAFTA. Он также вход в список «250 лучших фильмов по версии IMDb», а его рейтинг на портале составляет 8,5 звезд. Главные роли исполнили Рассел Кроу и Хоакин Феникс. Молодого Люция сыграл Спенсер Трит Кларк.

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