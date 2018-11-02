ОБСЕ рассчитывает, что стороны нагорно-карабахского конфликта проявят волю к продвижению в урегулировании, для всеобъемлющего мира нужны непростые компромиссы, заявил генсек организации Томас Гремингер. Об этом сообщает РИА Новости.

«Всем сторонам конфликта необходимо работать в конструктивном ключе для того, чтобы избежать нагнетания риторики и снизить напряженность на линии соприкосновения. Я также считаю, что необходимо использовать это время для создания атмосферы, способствующей конструктивным переговорам», — заявил Гремингер на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, такая атмосфера крайне необходима для того, чтобы все стороны смогли пойти на непростые компромиссы, которые нужны для того, чтобы добиться долгосрочного и всеобъемлющего мира.

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