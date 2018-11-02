На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса возник спор.

Как сообщает Report, инцидент произошел во время выступления депутата Захида Оруджа относительно проекта назначения судей в суды.

В это время депутат Евда Абрамов бросил реплику «Ты слишком много говоришь».

В ответ З.Орудж сказал: «Евда муаллим, я Вас очень уважаю, однако, я в праве высказывать свои мысли. Позвольте сказать мне слово. Если Вам не хочется приходить на заседание, не приходите».

Спикер Октай Асадов посоветовал З.Оруджу продолжить выступление: «Не поучай людей. Не стоит раздувать слова».

Minval.az