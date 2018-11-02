У японских берегов бесследно исчез небольшой остров Эсанбэ Ханакита Кодзима. Об этом пишет The Guardian.

«Незаселенный остров, скорее всего, ушел под воду», — отмечают авторы издания.

Располагался остров к западу от островов Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Он являлся одним из 158 островов, получивших от правительства в 2014 году наименование.

В сентябре текущего года исчезновение острова заметили жители села Саруфуцу, расположенного на побережье северной части острова Хоккайдо.

После этого на место были отправлены разведывательные судна, которые остров так и не обнаружили.

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