Американский певец и продюсер Фаррелл Уильямс потребовал от Дональда Трампа прекратить использовать свое музыкальное творчество в политических целях.

Поводом к этому, сообщает The Hollywood Reporter, послужило то, что 27 октября на митинге президента США в Индиане прозвучала песня «Happy», причем это произошло всего через несколько часов после нападения на синагогу в Питтсбурге, в результате которого погибли 11 человек.

Как отмечается в письме юриста музыканта Говарда Кинга, Уильямс никогда не предоставлял разрешения на публичное использование своей музыки и исполнение его песни будет рассматриваться как нарушение авторских прав.

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