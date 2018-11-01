Отношения Армении с Ираном и Грузией должны быть свободны от всяких геополитических веяний. Об этом с трибуны парламента заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян, комментируя заявления советника президента США Джона Болтона в Армении.

В одном из интервью Джон Болтон сказал следующее: «Как я объяснил премьеру, мы желаем оказать максимальное давление на Иран, так как он не отказался от планов по созданию ядерного оружия».

Комментируя данное заявление, премьер сказал, что Армения с уважением относится к заявлениям должностных лиц той или иной страны, но Ереван имеет свои национальные и государственные интересы.

Они могут не всегда совпадать с интересами других стран, тем не менее, армянское правительство действует исключительно исходя из национальных и государственных интересов собственной страны.

«Пусть никто не сомневается в том, что мы выстраиваем свою политику с опорой на свои интересы. Это актуально для отношений со всеми — США, Ираном, Россией. И пусть никто не пытается делать какие-то спекуляции», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

Он вновь подтвердил, что Армения должна иметь особые отношения с Ираном и Грузией, свободные от геополитических веяний. Эта позиция была подтверждена и на встрече с Болтоном. И американские партнеры с пониманием отнеслись к ней.

Minval.az