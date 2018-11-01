США хотят остановить экспорт нефти из Ирана, но не будут вредить своим друзьям и союзникам, которые зависят от этих поставок, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«В вопросе того, как мы будем поступать с санкциями, которые вступят в силу на следующей неделе. Президент сказал, что наша цель полностью прекратить поставки иранской нефти, доведя ее экспорт до ноля. Мы видим очевидность того, что некоторые страны продолжают покупать нефть. И мы не сможем сразу достичь нулевой отметки в поставке нефти. Мы хотим достичь этой цели, но не хотим нанести вред нашим друзьям и партнерам», — заявил Болтон, выступая в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне.

Minval.az