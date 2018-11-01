Журнал Forbes составил ежегодный список самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей.
Первое место в рейтинге вновь занял американский певец Майкл Джексон. Творчество музыканта принесло доход на сумму 400 млн долларов.
На второй строчке – певец Элвис Пресли (40 млн долларов), третью позицию занимает гольфист Арнольд Палмер (35 млн долларов).
Пятый – музыкант Боб Марли (23 млн долларов), актриса Мэрилин Монро – восьмая (14 млн долларов), певец Принц – 9-й (13 млн долларов), музыкант Джон Леннон – десятый (12 млн долларов).