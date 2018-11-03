Репортеры не успевают следить за «калейдоскопом» подружек Роберта Паттинсона. За этот год он уже успел сменить трех девушек, а на днях его застали еще с одной.

32-летний Паттинсон дал повод для слухов о своем новом романе, появившись на публике с новой красоткой —популярной актрисой Лили Коллинз. Гости благотворительного мероприятия Go Campaign company, собирающего средства в фонд сирот и детей из бедных семей, были заинтригованы поведением Роберта и Лили. Паттинсон весь вечер не отходил от Коллинз, шептал ей что-то нежно на ухо и все время норовил обнять. По окончании мероприятия они удалились вместе в неизвестном направлении. Любопытно, что хотя Лили и Роберт начали встречаться совсем недавно, их пути в первый раз пересеклись более 10 лет назад, когда набирали актеров для первой части франшизы «Сумерки», прославившей Паттинсона. Тогда Коллинз претендовала на главную роль — Беллы Свон, однако потерпела неудачу. Это место заняла Кристен Стюарт, ставшая впоследствии, по иронии судьбы, возлюбленной Роберта.

Издание 7Дней отмечает, что другие избранницы Паттинсона не задерживались в статусе его подруг надолго. Похоже, актер никак не может определиться с тем, кого он хочет видеть рядом. С тех пор, как он в октябре прошлого года разорвал помолвку со своей невестой Талией Барнетт, выступавшей на сцене под псевдонимом FKA Twigs, актер успел пофлиртовать с Кэти Перри, Сиенной Миллер и Сьюки Уотерхауз. Роман с последней из девушек казался наиболее серьезным, однако пару месяцев спустя Роберт и Сьюки расстались.

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