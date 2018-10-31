Правительство Армении направило в парламент страны законопроект об амнистии членов вооруженной группировки «Сасна црер» («Неистовые сасунцы»), захвативших летом 2016 года территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване, а также людей, осужденных за подготовку массовых акций протеста в апреле 2015 года, пишет «Интерфакс».

«Амнистия распространится на членов группы «Сасна црер», их сообщников. Амнистия распространится также на осужденных за подготовку массовых акций протеста 24 апреля 2015 года — в День поминовения жертв «геноцида» (кавычки наши – Minval.az) армян. Они могут быть амнистированы, если пострадавшие или правопреемники не будут против. Амнистия не будет распространяться на лиц, действия которых привели к гибели людей», — заявил исполняющий обязанности министра юстиции Армении Артак Зейналян, представляя в парламенте законопроект об амнистии.

По его словам, всего предполагается амнистировать около 660 осужденных.

Чиновник отметил, что амнистия объявляется в связи 100-летием Первой Республики Армения.

«В Армении сейчас 2 тыс. 888 осужденных лиц. Число коек в уголовно-исполнительных учреждениях — 5 тыс. 546. Амнистия не объявляется в связи с перегруженностью учреждений. Это гуманитарный акт, призван к примирению и солидарности», — сказал Зейналян.

Отметим, в первом же выступлении после освобождения из тюрем экстремисты «Сасна црер» начали выпады в отношении России. Они заявили, что хотят добиться вывода российских пограничных войск из Армении, запретить трансляцию российских телеканалов и бороться с российским колониализмом.

Minval.az