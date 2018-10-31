Мужчине, который пытался прорваться в здание правительства Армении с гранатой, предъявлено обвинение. Об этом Sputnik Армения сообщил пресс-секретарь СНБ Самсон Галстян, пишет Sputnik Армения.

27 октября мужчина 1975 года рождения пытался проникнуть в здание правительства Армении с гранатой с целью самоподрыва, но был обезврежен сотрудниками службы безопасности. Отмечается, что у мужчины накопились огромные долги, и, угрожая взрывом, он требовал оказать ему финансовую помощь.

«Обвинение предъявлено по первой части статьи 235 УК Армении (Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — сказал Галстян.

Мужчина арестован. Его имя не разглашается.

Ранее Галстян сообщил, что в следственном департаменте СНБ возбуждено дело по статье «незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов».

Minval.az