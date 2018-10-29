Журналист российского телеканала НТВ Никита Развозжаев совершил самоубийство, сообщает «Говорит Москва». Его тело найдено в Москве.

На странице во «ВКонтакте» Развозжаев опубликовал предсмертную записку. Он попросил прощения у родных и близких, просил никого не винить в его смерти. «Я не оправдал ваших надежд. Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе», — написал он родителям. Журналист также обратился к возлюбленной, извинившись за то, что сделал ей больно и бросил.

«Я долго думал и понял — без тебя жизни нет. Мне никогда не найти такой как ты. Я мечтал быть с тобой, я верил что ты простишь меня. В этом нет твоей вины», — подчеркнул он.

Развозжаеву было 25 лет. Он обрел широкую известность после инцидента, произошедшего 2 августа 2017 года. Журналист вел прямое включение с празднования Дня ВДВ, в это время в кадр вторгся нетрезвый мужчина и ударил Развозжаева кулаком в лицо. Хулигана арестовали на пять суток за неповиновение сотрудникам полиции при задержании. Его приговорили к исправительным работам.

Пресс-секретарь НТВ Мария Безбородова подтвердила ТАСС информацию о гибели журналиста Никиты Развожаева.

Канал принес соболезнования родным корреспондента. «Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — добавила Безбородова.

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