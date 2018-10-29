В Сети появилось видео нападения львицы на трехлетнюю девочку в цирке-шапито в Краснодарском крае России. Инцидент произошел в селе Успенское возле города Армавир.

Во время представления с дикими животными львица набросилась на трехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду. Ребенка доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

«Девочка отвернулась спиной к львице, после чего она ее ухватила за руку и перенесла на сцену. Кстати, перевела она ее туда через ненадежную сетку, которая была очень плохо укреплена. После этого она взяла ее голову в пасть», — сообщили очевидцы.

Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Инцидент произошел из-за того, что мать позволила ребенку подойти к сетке и махать флажком.

Между тем, следователи возбудили уголовное дело после нападения львицы на девочку.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 238 УК России («Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенной для детей до шести лет»)», — заявили в Следственном комитете России (СКР).

По предварительным данным СКР, во время представления, которое проводил передвижной цирк в селе Успенское, львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду. В результате произошедшего девочка была доставлена в реанимационное отделение больницы с рваными ранами лица и другими повреждениями.

Minval.az