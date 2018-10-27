Лидер правящей «Грузинской мечты» миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что у его оппонентов «нет задницы» дестабилизировать ситуацию в Грузии или устранить его самого, передает «Взгляд».

«Единое национальное движение» (партия Саакашвили) готово на все, но, извиняюсь, задницы на это у них нет», – сказал лидер «Мечты» журналистам.

Также он заявил, что «его ликвидация не так легка».

По словам Бидзины Иванишвили, для Грузии самое плохое в том, что регулярные разговоры Саакашвили о намерении дестабилизировать ситуацию на родине негативно влияют на инвесторов, экономику.

«Инвесторы спрашивают, вот он (Саакашвили) угрожает революцией. Уверяю вас, что это не может быть полезно для Грузии», – сказал Бидзина Иванишвили.

Он также сказал, что следует установить аутентичность записей переговоров, хотя они не стали для него «удивительными».

«Не стоит ничего бояться, нет у них («националов») прежней силы». Саакашвили высокий, но как человек он низок», – отметил председатель правящей партии.

В четверг грузинские СМИ сообщили, что на одном из украинских сайтов была размещена аудиозапись якобы телефонного разговора между Михаилом Саакашвили и его родным дядей Темуром Аласания, которого называют «бывшим полковником КГБ СССР». По информации СМИ, на аудиозаписи, подлинность которой пока не установлена, участники разговора обсуждают ситуацию перед выборами в Грузии.

На этой записи, которую опубликовали СМИ, предположительно Аласания в беседе с якобы Саакашвили говорит о том, что «устал чего-то ждать» и готов заплатить миллион (валюта не указывается) тому, кто «из снайперской винтовки убьет Бидзину». СМИ предположили, что речь идет о лидере правящей партии Бидзине Иванишвили. Тот же голос высказывается нецензурной лексикой в адрес грузинского народа.

Саакашвили и Аласания отрицают подлинность данной аудиозаписи. В частности, на своей странице в одной из социальных сетей Аласания написал, что данная аудиозапись является «полной фабрикацией». По его словам, голос на этой аудиозаписи не его и стиль разговора, в особенности, использование нецензурной лексики также не его.

Михаил Саакашвили также в своем комментарии в соцсетях назвал эту запись фальшивой.

В парламентском большинстве Грузии не сомневаются, что аудиозапись подлинная и призывают соответствующие органы изучить ее.

«Ничего нового мы не услышали. Эти люди готовы на все пойти, чтобы получить власть в свои руки и они на все способны», — заявила журналистам первый вице-спикер парламента Тамара Чугошвили.

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