Армения не ведет переговоров с США о приобретении американской военной техники, заявил секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян.

«Что касается оружия, то это лишь на уровне заявлений. Конкретного обсуждения не было. Так что, не можем ничего сказать по этому поводу», — сказал А.Григорян армянской службе радиостанции «Свобода».

По его словам, необходимо «довести до минимума уровень вооружения в регионе».

«Гонка вооружения не содействует решению конфликта в Карабахе. Если мы желаем решить конфликт, это означает, что необходимо остановить гонку вооружения», — отметил А.Григорян.

Накануне в ходе визита в Ереван советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал армянское руководство отказаться от покупки российского вооружения в пользу американского.

Minval.az