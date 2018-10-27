Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что его страна никогда не будет представлять военную угрозу для Украины. Об этом он сказал на Форуме регионов, который прошел в Гомеле, передает Белта.

«Я не мог не затронуть эту тему в силу того, что Беларусь со всех сторон втянули в эту проблему. И я хочу, чтобы вы знали нашу позицию: мы если и придем с севера к вам (я хочу, чтобы это некоторые военные в Украине услышали), то на комбайнах, тракторах, троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танках,» — сказал Лукашенко.

«Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать, мы готовы. Я вообще не приемлю, когда украинскую землю некоторые пытаются использовать как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой, но надо уметь договариваться. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну — мы к вашим услугам», — резюмировал белорусский лидер.

«Мы хотим, чтобы эта благодатная земля, богатейшая по своим ресурсам и с супертрудолюбивыми людьми, была процветающей. Она такой и будет,» — добавил Лукашенко.

Minval.az