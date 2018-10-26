Президент ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангир Аскеров в пятницу встретился с находящейся в Баку делегацией авиакомпании Iran Air во главе с ее руководителем Фарзане Шарафбафи (Farzaneh Sharafbafi), сообщает в пятницу AZAL.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с дальнейшим развитием сотрудничества между «Азербайджанскими авиалиниями» и Iran Air.

Джахангир Аскеров рассказал гостям о положении дел в гражданской авиации Азербайджана, отметив рекордное увеличение пассажиропотока Международного аэропорта Гейдар Алиев. За девять месяцев 2018 года столичный аэропорт обслужил 3,49 миллиона пассажиров (на 10 процентов больше аналогичного показателя прошлого года). С учетом открытия новых рейсов по итогам 2020 года стоит приоритетная задача увеличить этот показатель до семи миллионов пассажиров в год.

По словам Джахангира Аскерова, Иран граничит с Азербайджаном и для южного соседа будет оказано полное содействие для увеличения пассажиропотока.

Фарзане Шарафбафи отметила, что увиденный прогресс в области гражданской авиации Азербайджана произвел на нее большое впечатление. По ее словам, интерес к Азербайджану со стороны иранских туристов постоянно возрастает.

Фарзане Шарафбафи выразила надежду, что проведенные в Баку переговоры послужат импульсом для дальнейшего расширения сотрудничества.

На встрече стороны выразили намерение по консолидации взаимных усилий по дальнейшему развитию и укреплению авиаперевозок между двумя странами.

Отметим, что рейс Баку-Тегеран является одним из наиболее востребованных направлений. В частности, лоукостер Buta Airways, входящий в состав AZAL, ежедневно выполняет полеты в Тегеран, авиакомпания Iran Air – два раза в неделю.

Minval.az