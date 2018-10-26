Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Саудовскую Аравию раскрыть всю информацию по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

«Они арестовали 18 человек, и они точно знают, кто именно убил журналиста. Именно это и следует объявить. Необходимо также назвать местного сообщника. Кто дал приказ приехать команде в 15 человек? И где тело? Это нужно объяснить. В воскресенье в Турцию приедет генпрокурор Саудовской Аравии и встретится с нашими прокурорами», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

По его словам, у Турции есть дополнительная информация и документы по делу Хашукджи, которые при необходимости могут быть обнародованы. «Однако спешка в таких вопросах неуместна», — сказал Эрдоган.

Он называл «смешными и детскими» первоначальные заявления саудовских властей, согласно которым Хашукджи покинул здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

«Как он мог уйти, когда его перед дверью ждала невеста? Такие заявления не пристало делать большому и серьезному государству», — добавил турецкий лидер. Он вновь призвал саудовскую сторону выдать виновных в убийстве Хашукджи, чтобы судить их в Стамбуле.

Minval.az