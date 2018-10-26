Иранская государственная нефтегазовая компания (NIOC) объявила имя новой главы Комитета по доходам и инвестициям, которой стала иранка армянского происхождения Талин Мансурян.

Как сообщает агентство «Ирна», «новая должность возлагает на Мансурян большую ответственность, так как в данный момент страна находится в тяжелой экономической ситуации».

Иранская государственная нефтегазовая компания (NIOC) была основана иранским политиком Биджан Зангане в 1948 году. Компания занимает третье по размеру место в мире после Aramco и Газпрома.

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