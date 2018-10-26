Издание «Громадське» опубликовало завещание Олега Сенцова, которое он составил в сентябре во время голодовки. В нем режиссер попросил экранизировать фильмы по его сценариям.

«Я, Сенцов Олег Геннадиевич, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно: „Носорог“, „Кай“, а также написанные мною в неволе „Блистательный мир“, „Вороны“ и „Кристи“ моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика», — говорится в завещании.

Если Врадий откажется, она может выбрать, кому поручить экранизацию.

«Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава», — говорится в завещании.

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