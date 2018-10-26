Поисковая система Google по запросу «Известные люди Азербайджана» (famous people from Azerbaijan) выдает имена двух армян.

В список «знаменитых азербайджанцев» вошли известный российский шахматист армянского происхождения Гарри Каспаров, а также армянский и американский футболист Юра Мовсисян. Принадлежность Азербайджану Каспарова и Мовсисяна поисковик вероятнее всего обосновывает тем, что они родились в Баку, отмечает «Русарминфо».

Также Google в числе первых по запросу предлагает имена действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева, поэта Низами Гянджеви, певца и композитора Муслима Магомаева, виолончелиста Мстислава Ростроповича, физика-теоретика Льва Ландау и писателя Захария Ситчина.

Minval.az