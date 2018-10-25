Наш собеседник – экс-посол Азербайджана в России, политолог Хикмет Гаджизаде.

— Как вы прокомментируете итоги визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Баку?

— Безусловно, этот визит был связан с американской политикой в регионе, в первую очередь с Ираном, с санкциями в отношении этой страны. Если в дальнейшем Вашингтон решит ужесточить эти санкции, и дело дойдет до прямого военного столкновения с Ираном, то таком случае Азербайджан будет крайне необходим для США в качестве союзника. Думаю, главным образом в ходе переговоров в Баку обсуждались именно эти вопросы. Что касается карабахского конфликта, то Джон Болтон озвучил известную позицию Белого дома о том, что конфликт этот нужно решить мирным путем. С этой точки зрения, ничего нового мы не услышали. Зато нам стало ясно, что США планируют замкнуть кольцо вокруг Ирана, а для этого им необходим союз с Баку. Возможно, в Вашингтоне считают, что американские санкции станут эффективнее, в том числе и от политики, которую в регионе проводит Баку.

— Находясь в Баку, Болтон также сообщил, что не привез каких-либо новых предложений связанных с урегулированием карабахского конфликта. По его словам, он прибыл в регион, чтобы лучше понять проблему, и отметил, что нужно достичь результата, который удовлетворит обе стороны конфликта.

— К сожалению, мы ничего поделать не можем, так как не находимся в той позиции, когда можно требовать что-либо от США. К тому же в вопросе Нагорного Карабаха, и вообще в нашем регионе, США имеют крайне незначительные рычаги. Здесь всем управляет Россия. Она ведет переговорный процесс, ставит условия сторонам конфликта, в ее руках все рычаги давления на Баку и Ереван. Именно Россия ведет реальные переговоры. А все остальные – Франция, США — как бы отодвинулись в сторону, они понимают, что пока Россия сильна, и всячески старается сохранить свое влияние в нашем регионе. Поэтому мы пока тоже ничего не можем сделать. Однако, думаю, если санкции в отношении Москвы будут ужесточены, то Россия может ослабеть. И тогда международное сообщество потребует от нее уступок, в том числе и в вопросах, связанных с Нагорным Карабахом, Грузией и Украиной. Но все произойдет не скоро.

­— В Ереване он заявил о готовности американской стороны содействовать урегулированию карабахского конфликта как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и «иными возможными шагами». Что, на ваш взгляд, имел в виду советник американского лидера?

— Это просто пустые слова. Американцы ничего не могут сделать в нашем регионе, пока здесь присутствует влияние России, ее войска. Возможно, советник президента США послал месседж, что Вашингтон окажет сторонам помощь в решении конфликта, если Азербайджан и Армения отойдут от России.

— Кстати, «американский ястреб» также подчеркнул, что Южный Кавказ — значимый для США регион. И особенно это касается Азербайджана. Но тем не менее, в США не спешат с отменой 907-ой поправки. При этом Болтон не исключает, что президент Дональд Трамп может использовать свои возможности для того, что приостановить ее действие. Как считаете, это предмет торга?

— В США существует конституционный механизм, и президент этой страны может приостановить действие данной поправки. Что, в принципе, он и делает. Он не отменяют данную поправку, потому что Конгресс просто уперся рогами. Нам это понять сложно, так как у нас нет своего Конгресса, и нам кажется, что в США все управляется из одного кабинета. Но это не так. Данную поправку не отменяют из-за исторически сложившихся противоречий между Конгрессом и любым из президентов США. Вашингтон взамен пока ничего не требует от нас, потому что действие поправки приостановлено. И при желании Соединенные Штаты могут оказать помощь Баку. Эта поправка не является помехой для этого. Она символически «зависла» в воздухе, как доказательство того, что Конгресс США способен принимать собственные решения и стоять на своем.

Бахтияр Сафаров

Minval.az