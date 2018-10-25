Вчера ночью в 00:10 к несущим службу на станции метро «Автовокзал» сотрудникам отделения полиции в метрополитене подошел мужчина, который сообщил о потере портмоне, передает Репорт.

Его пригласили в полицейский участок. Выяснилось, что это турист из России Никита Рунковский.

Он заявил, что остается в одном из столичных хостелов и добавил, что возвращаясь из Шеки забыл портмоне в такси. Турист сказал, что теперь у него нет денег для оплаты хостеля и обратился в полицию в надежде на помощь.

После уточнения некоторых данных, сотрудники полиции разместили Никиту в хостеле и незамедлительно приступили к оперативным мероприятиям.

Отправившись в Бакинский международный автовокзал, за короткое время им удалось разыскать такси, на котором приехал турист. Таксист подтвердил слова Н.Рунковского и вручил сотрудникам правоохранительных органов портмоне.

Утром руководство отделения полиции в метрополитене связалось с Никитой Рунковским и проинформировало об обнаружении пропажи.

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