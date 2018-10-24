Европарламент, в рамках борьбы с загрязнением мирового океана, проголосовал за запрет изделий одноразового использования из пластика — одноразовой посуды, соломинок для питья, тонких пластиковых пакетов и других. Соответствующее предложение Еврокомиссии в среду, 24 октября, было принято в первом чтении подавляющим большинством депутатов парламента в Страсбурге, передает DW.

Согласно планам, целый ряд одноразовых продуктов, альтернативы для которых уже существуют, должны быть полностью запрещены в ЕС с 2021 года. Пластиковые бутылки предполагается собирать отдельно. При этом к концу 2025 года 90 процентов одноразовых пластиковых бутылок должны подлежать переработке.

Министры охраны окружающей среды стран ЕС намерены еще до конца текущего года согласовать единую линию в данном вопросе, сообщает агентство AFP со ссылкой на одного из дипломатов в Брюсселе. После этого планируется начать переговоры между представителями Европарламента, стран-членов ЕС и Еврокомиссии. Окончательно новые предписания будут приняты совместно Европарламентом и странами ЕС.

По данным Европарламента, на долю пластика приходится три четверти всего мусора в мировом океане. В ЕС одноразовые изделия из пластика составляют примерно половину объема мусора на пляжах.

Minval.az