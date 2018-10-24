С чем связана реанимация разговоров о «плане Лаврова»?

Участие Азербайджана в российских интеграционных проектах с возможным «карабахским» продолжением — вновь в топе новостей. На эту тему в очередной раз высказался советник президента России Сергей Глазьев на пресс-конференции в Ереване. Отвечая на вопрос Aysor.am о карабахском урегулировании, советник президента РФ заявил: «Если бы ЕАЭС охватил все страны постсоветского пространства, конфликтов было бы намного меньше. России не нужны никакие конфликты. Наша позиция в том, что конфликты, которые имеют место на постсоветском пространстве, должны решаться путем переговоров, консультаций, поиска компромиссов. Мы заинтересованы жизненно в том, чтобы никаких конфликтов не было». Затем добавил, что ЕАЭС открыт для всех, и что «к вопросам объединения в экономической и политической сферах Россия подходит исключительно на основе взаимных интересов, добровольности». Правда, его заверения насчет «добровольности» на фоне аннексии Крыма и войны на Донбассе в ответ на желание Украины вступать в ЕС и НАТО, а не ЕАЭС и ОДКБ, и российской агрессии против Грузии звучали как-то не очень. Но намек на возможное вступление Азербайджана в ЕАЭС получился весьма явным.

Правда, продержалась сенсация недолго. Уже через несколько часов член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина на пресс-конференции, организованной Sputnik Армения на полях форума «Евразийская неделя» в Ереване, признала: «Я могу пока сказать, что такого вопроса (вступления Азербайджана в ЕАЭС — Minval.az) нет в нашей повестке».

И уже после этого со своими разъяснениями выступил МИД Армении. Чей пресс-секретарь Анна Нагдалян заверила: если вопрос членства Азербайджана в ЕАЭС войдет в повестку, то Армения готова применить весь имеющийся инструментарий. «Заявление Глазьева прокомментировала представитель Коллегии ЕЭК, отметив, что такого вопроса нет в повестке. В основополагающих документах ЕАЭС указано, что членом может стать государство, которое не действовало против Организации и ее членов», — цитирует ее ереванский «Спутник». «В переводе»: Армения готова наложить вето на вступление Азербайджана в ЕАЭС.

Решились ли бы в Ереване в условиях своей зависимости от Москвы ставить палки в колеса российской «интеграционной инициативе» при нынешней зависимости Армении от РФ — вопрос риторический. И, честно говоря, понятно, почему глазьевский «фальстарт» сначала опровергла Никишина, а уже потом МИД Армении, расхрабрившись, начал намекать на свое право вето.

Только вот в чем дело. Можно, конечно, вспомнить, что Глазьев вообще известный любитель забегать вперед и выдавать желаемое за действительное, и рассказать, что год назад, в октябре 2017 года, он принимал участие в открытии Шестого российско-армянского межрегионального форума и Второго Евразийского форума в Ереване, где тоже вовсю рассуждал о возможном вступлении Азербайджана в ЕАЭС. Причем обильно пересыпал свои рассуждения намеками, что сделать это в Баку смогут только с согласия Армении. Только вот не учел, что Азербайджан с подобной инициативой не выступал — притом что политологи, эксперты и журналисты на неофициальном уровне обсуждали «планы» и «утечки» на тему возможного участия Азербайджана в российских интеграционных проектах в обмен на содействие РФ в освобождении трех, пяти или даже семи оккупированных районов, окружающих бывшую НКАО. Впрочем, если строго следовать фактам, ни тогда, ни сейчас Глазьев никакого вывода войск ни из семи, ни из пяти, ни из трех районов не обещал. И прямо заявлял, как, по его мнениию, должно выглядеть «решение» конфликтов — «растворение» постсоветских государств в едином пространстве ЕАЭС и ОДКБ, «где не будет никаких границ» (именно так Глазьев выразился год назад). Более того, официальные представители РФ на всех уровнях темы вывода войск вообще предпочитают не касаться. Или вообще, как это сделал Дмитрий Медведев, дают понять, что, по мнению Кремля, в регионе не следует ничего менять, вот пусть пройдут два, три, еще лучше четыре поколения, а там посмотрим. Заявления Глазьева в эту конструкцию, кстати говоря, полностью укладываются.

Но и сегодня свой «евразийский фальстарт» господин Глазьев высказал на небезынтересном фоне. В те же дни бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик во время дискуссии «Замороженные конфликты и повестка дня Кремля», организованной американским аналитическим центром «Атлантический совет», тоже обратился к нашумевшему «плану Лаврова». И заявил: «Урегулирование, предложенное Лавровым, не настолько отличается от урегулирования, которое предложили бы мы», — намекнув тем самым, что план все же есть. Правда, параллельно признал, что существует некое джентльменское соглашение, правда, не зафиксированное на бумаге: Минская группа ОБСЕ согласилась, что ни одна из трех стран-сопредседателей или соседних стран не будет частью миротворческой миссии. Только вот, добавим от себя: если Россия не считает нужным соблюдать даже подписанные и оформленные по всем правилам межгосударственные договоры, станет ли она уважать джентльменские соглашения?

Наконец, параллельно господин Уорлик сделал еще одно заявление. Он, оказывается, не видит никаких свидетельств того, что нынешняя администрация США интересуется вопросом Нагорного Карабаха. Правда, тут же добавил: «В Москве есть интерес поддерживать меры по укреплению доверия. США должны участвовать в этом. Последняя администрация начала этот процесс, но я не вижу никаких доказательств какого-либо интереса к Нагорному Карабаху у этой администрации». «В переводе»: пусть «в поле», то есть в Карабахе, не рассчитывают, что администрация Трампа будет играть здесь самостоятельную роль. Процессом рулила и будет рулить Россия, а план Лаврова мало чем отличается от всех остальных идей. По задумке, это его откровение должно восприниматься как нечто made in USA. Только вот вспомним: Джеймс Уорлик, проработав лет этак 30 в Госдепартаменте США, ушел в отставку в декабре 2016 года. И еще летом сообщил в своем Твиттере, что он завершает свою миссию в Минской группе ОБСЕ 31 декабря того же года, после чего…станет партнером в самой большой и престижной юридической фирме в России «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Это, возможно, еще не доказательство для суда, что в ходе вышеупомянутой дискуссии Уорлик выполнял российский заказ, но во всяком случае информация к размышлению. Особенно в «увязке» с заявлением Глазьева. Судя по всему, российские фигуры на азербайджанском треке задвигались прямо-таки в вихревом темпе. И случилось это после нашумевшего заявления теперь уже бывшего посла США в Армении Ричарда Миллса, что без вывода войск из захваченных азербайджанских земель никакого урегулирования не будет. Контраст с заявлениями российских дипломатов, с попытками корректировки пресс-релизов «вдогонку» и т.д. получился слишком явный. Судя по всему, завершая свою миссию в Ереване, Ричард Миллс впечатляющим образом «продвинул» интересы США в Баку.

И еще не на шутку испортил обедню России на азербайджанском треке. И это не считая заявление другого американского дипломата — Джорджа Кента. И самое главное, случилось это как раз накануне визита в регион помощника президента США Джона Болтона. Он уже завершил визит в РФ, и теперь неназванный высокопоставленный источник в Москве обижается: заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона после встреч в Москве вызвали удивление у российской сторон. «Удивлены комментариями Болтона в СМИ по итогам встреч в СБ России и МИД , — приводит слова источника РИА Новости. — В частности, американский представитель заявил, что обсуждал с российскими коллегами ситуацию на Кавказе и Китай». Оказывается, по российской версии, вопрос о ситуации на Кавказе не затрагивался ни на одной из встреч. Это тоже не доказательство для суда, но, судя по всему, активность США на кавказском «поле» не на шутку тревожит Москву. Где явно пытаются «в пожарном темпе» спасти ситуацию и укрепить свой авторитет в Азербайджане. И в результате «выстреливают» утечки, которые должны реанимировать надежды на планы «вступление в ЕАЭС в обмен на три района», напоминают, что Путин до конца нынешнего года не собирается ехать в Ереван, что в Москве считают Никола Пашиняна «американским ставленником»… И, похоже, рассчитывают вернуть расклад общественного мнения к прежним позициям.

Только вот, если во всей этой пестрой суете по-прежнему не прозвучит четких и однозначных заявлений российских дипломатов и официальных лиц по Карабаху, а Россия по-прежнему будет дарить Армении оружие, заявляя, что она таким образом «выравнивает баланс» между Баку и Ереваном, эффект от российской активности на азербайджанском треке будет нулевым. Просто потому, что усилия, как бы это повежливее, предпринимаются «не в масштабе». И во всех смыслах не на уровне.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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