НАТО считает, что Россия, вероятно, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а США полностью выполняют свои обязательства. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По его словам, страны НАТО считают договор РСМД очень важным. «Мы все также уверены в соблюдении США положений этого договора, а для действия договора одной стороны недостаточно», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как повлияет выход США из договора на безопасность европейских стран. От прямого ответа на вопрос генсек уклонился, отмечает ТАСС.

Он добавил, что последствия такого решения Вашингтона послы стран обсудят на ближайшем заседании Совета НАТО.

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