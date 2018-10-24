В китайском городе Чанша, провинция Хунань, у местной жительницы перестали сгибаться пальцы из-за постоянного пользования смартфоном. Об этом сообщаетShanghai.ist.

Китаянка обратилась в больницу из-за того, что ее пальцы застыли в одном положении и перестали сгибаться. Врачи констатировали у женщины воспаление синовиальных сухожилий (теносиновит).

Женщина рассказала, что недавно ушла в недельный отпуск и на протяжении нескольких дней откладывала телефон только когда ложилась спать. Через несколько дней у нее заболела кисть, а пальцы «заклинило».

Minval.az