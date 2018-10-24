Боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов, являющийся членом команды Конора Макгрегора, в интервью YouTube-каналу ESPN рассказал о причинах конфликта между ирландцем и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, передает Лента.ру.

«Сначала у нас были нормальные отношения — между мной и Нурмагомедовым, а также между Хабибом и Конором. Мы уважительно относились друг к другу. Однако в какой-то момент Хабиб зачем-то начал называть Конора «chicken» (цыпленком, петухом). Я не знаю, почему он так начал говорить, ведь Макгрегор ничего плохого про него не говорил», — заявил Лобов.

По мнению бойца, Нурмагомедов знал, что в России это одно из самых серьезных оскорблений, но все равно называл так Макгрегора. «В России так называют людей, которых изнасиловали в тюрьме. Хабиб это знает — все это знают. Это очень серьезное оскорбление», — отметил он.

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