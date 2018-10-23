Наряду с тесным военно-политическим и экономическим сотрудничеством с Россией и Западом, Азербайджан наращивает активность со структурами исламского мира. Об активном участии Азербайджана в делах исламского мира свидетельствовали две инициативы, выдвинутые в 2017 г., когда в Азербайджане был объявлен “Год Исламской солидарности”, в том же году в стране прошли IV Игры Исламской Солидарности.

Азербайджан является членом Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), и эта организация неизменно поддерживает нашу страну в карабахском конфликте. 10 сентября 2017 г. в Астане прошел первый саммит ОИС посвященный науке и новым технологиям. Президент Азербайджана И.Алиев в рамках саммита выступил с докладом на тему “Об усиливающемся влиянии науки на общество в XXI в.”, где заявил: “Армения, разрушающаяся азербайджанские мечети, не может быть другом мусульманских стран”. Этими словами И. Алиев давал понять, что Азербайджан надеется на поддержку мусульманских стран в карабахском конфликте. Но насколько оправданы эти ожидания?

Конечно, на саммитах ОИС принимаются резолюции по карабахскому конфликту. Кроме этого на Саммите ОИС в Турции в 2017 г. в связи с агрессией Армении против Азербайджана была создана Контактная группа.

К сожалению, резолюции ОИС по Карабаху остались на бумаге также, как и соответствующие резолюции ООН. Мало известно об активности Контактной группы, созданной на Саммите ОИС. Хотя ОИС в целом поддерживает справедливую позиции Азербайджана, у отдельных ее членов имеются различные подходы к процессам на Южном Кавказе, которые не всегда завершается осуждением ими экспансионистской политики Армении.

Мусульманский мир сам по себе достаточно разнороден. Между различными странами имеются разногласия, которые в лучшем случае приводят к борьбе интересов, в худшем – к войнам. О стабильной солидарности говорить тут не приходится. Например, Армия и полиция Мьянмы под предлогом борьбы с террористами учинили кровавую бойню против местных мусульман (2016). Деревни были сожжены, невинные люди убиты, сотни тысяч мусульман бежали в Бангладеш. Но этот геноцид так и не стал предметом обсуждения в мусульманском мире. Турция, Иран, Азербайджан и еще несколько исламских государств уделили этому вопросу некоторое внимание, направив гуманитарную помощь беженцам в Бангладеш. Остальные исламские страны остались равнодушны к этой трагедии. Поэтому, говоря об отношениях Азербайджана с исламским миром, следует проанализировать позиции разных стран по отдельности…

В вопросе урегулирования сирийского конфликта формат Турция-Россия-Иран оказался успешным. В декабре прошлого года в Москве состоялась первая встреча министров иностранных дел и обороны России, Ирана и Турции с начала сирийского кризиса. Указанные страны стали основными партнерами в урегулировании данного конфликта и уже достигнуты определенные положительные результаты. Можно ли ожидать в будущем активизации данного тройственного формата в урегулировании нагорно-карабахского конфликта?

Турецкие официальные лица в ходе встреч со своими российскими коллегами постоянно указывают на важность урегулирования карабахского конфликта, но это пока не приводит к конкретным результатам, т.к. в российских политических кругах господствует мнение, что “после урегулирования карабахского конфликта влияние России в Азербайджане и Армении уменьшится”. Возможно, они и правы. Если карабахский кризис будет урегулирован, отношения Армении с Азербайджаном и Турцией нормализуются, границы откроются, будут установлены дипломатические отношения, начнется торгово-экономическое сотрудничество. Это в конечном итоге приведет к ослаблению зависимости Армении от России.

Самым большими успехом в решении нагорно-карабахского конфликта могло стать принятие армянскими властями плана “поэтапного урегулирования” конфликта. Взамен этого Азербайджан и Турция могут обещать нормализацию отношений с Арменией, создать условия для ее участия в региональных проектах. Но эти шаги должны отвечать интересам и России и Ирана, чтобы они побудили армянские власти принять план “поэтапного урегулирования”.

Политика нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его шаги беспокоят Москву. Но это не означает, что для наказания Пашиняна Москва готова поддержать Азербайджан в карабахском вопросе. Москва, например, может просто свергнуть Пашиняна, у нее уже есть в Армении подобный опыт. Неслучайно, что пророссийский экс-президент Армении Р.Кочарян вернулся в политику. А скорее всего, Кремль побудил его вернуться. Перед Кочаряном стоит задача сосредоточить вокруг себя “карабахский клан” и другие пророссийские силы.

Недавно (после прихода к власти Пашиняна) СМИ Армении опубликовали данные о местном информационном сайте, который больше всех распространяет антиазербайджанскую и антитурецкую информацию. Оказалось, что этот сайт финансировало командование расположенной в Гюмри 102-ой российской военной базы. Военная база в 2016 г. выделила 100 тыс. рублей армянскому сайту, взамен чего он должен был вести антиазербайджанскую и антитурецкую пропаганду. Этот факт показывает, что Россия не заинтересована в справедливом урегулировании нагороно-карабахского конфликта, она хочет, чтобы Армения оставалась врагом с Азербайджаном и Турцией.

То, что армяне сами раскрыли этот факт, свидетельствует о том, что в Армении есть силы осознающие вредность вражды с Азербайджаном и Турцией. Так, недавно депутат, представляющий партию экс-президента Тер-Петросяна, заявил: “Мы оккупировали азербайджанские земли” (то есть эти земли нужно освободить). Пока этого не случится, азербайджано-армянские отношения не нормализуются». И он прав. Левон Тер-Петросян будучи президентом страны также выступал с этой позиции, но был свергнут пророссийскими силами.

Слова о необходимости мира с Азербайджаном появились сегодня неслучайно. Тот же депутат не сделал бы такого заявления в период президентства Р.Кочаряна и С.Саркисяна. По-видимому, проводимая Николом Пашиняном политика активизировала немногочисленных сторонников нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. Однако чувствуется и российское противодействие этому курсу. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров критически отнесся к аресту экс-президента Р.Кочаряна: “Мы обеспокоены тем, что происходит в Армении”, – заявил он по этому поводу…

Вначале 2017 г. в пакистанской прессе появилась информация о принятии Азербайджаном решения о вступлении в новую формирующуюся организацию «Исламский Военный Альянс». Согласно информации, число государств-членов Альянса достигло 42-х. Однако официальные лица Азербайджана опровергли эту информацию. Несмотря на это, в течение года информация об Альянсе и его новом члене продолжала поступать. Сообщалось, что военный штаб Альянса будет находиться в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде, и его основной целью явится координация совместной борьбы против террора.

Факторы, препятствующие вступлению Азербайджана в «Исламский Военный Альянс»:

Первый фактор – реакция России. Также, как Россия выступает против расширения НАТО на Восток, точно также она не заинтересована в формировании новой военной коалиции на своем южном фланге. С другой стороны, в новой коалиции не только не представлены главные партнеры России в мусульманском мире – Иран и Сирия, но именно эти страны являются основными соперниками новой коалиции.

Второй фактор – Иран. Тегеран с самого начала отверг предложения о членстве в «Исламском Военном Альянсе». Саудовская Аравия является региональным соперником Ирана, поэтому Тегеран ни при каких обстоятельствах не примет членство в военном альянсе, штаб-квартира которого будет расположена в Эр-Рияде.

Третий фактор же связан со сбалансированной внешней политикой, проводимой официальным Баку. Азербайджан не является членом ОДКБ, в котором лидерство принадлежит России, он также не стремится к членству в НАТО и, соответственно не спешит ни в какие новые военные альянсы.

Последующий ход событий вообще снял с повестки дня вопрос об «Исламском Военном Альянсе». Саудовско-катарское противостояние в течение года – обоюдные обвинения в поддержке терроризма, разрыв дипломатических отношений показали, что в ближайшей перспективе реализация общеисламское военное сотрудничество маловероятно.

Иран

1 февраля 2017 г. по приглашению министра обороны Ирана Хусейна Дехгана министр обороны Армении Виген Саркисян совершил официальный визит в Тегеран. В ходе встреч министры наряду с рассмотрением вопросов двустороннего военного сотрудничества, они обсудили пути урегулирования Нагорно-карабахского конфликта. Ирано-армянское военное сотрудничество трудно объяснимо:

во-первых, Армения не обладает достаточными финансовыми средствами, чтобы закупать у Ирана вооружение. Все необходимое вооружение Армения получает у России бесплатно.

во-вторых, Иран не является одной из стран-посредников в Карабахском урегулировании, чтобы возникла необходимость вести с ним широкий обмен мнениями.

Естественно, Азербайджан неодобрительно относится к ирано-армянским связям. Правда, Азербайджан не вмешивается во внутренние дела другого государства, но когда дело доходит до иранских властей, то они требуют от Баку пересмотреть отношений Азербайджана с Израилем, даже говорят, что Азербайджан ни при каких обстоятельствах не должен открывать свое посольство в этой стране. Тогда, как за счет закупленных в Израиле современных вооружений азербайджанская армия наносит успешные удары по армянским агрессорам. По мнению Тегерана – Азербайджан с Израилем дружить не должен, а вот Иран с Арменией может сотрудничать и даже в военной сфере.

Несмотря на тесные связи Ирана с Арменией, Баку не снижает уровень сотрудничества с Ираном. Армянские властям очень хотелось бы, чтобы между Азербайджаном и Ираном существовала некоторая напряженность. И Баку не должен попасть в эту ловушку Еревана. Между Азербайджаном и Ираном существуют конкретные экономические проекты. Через территорию Ирана осуществляется связь Баку с Нахчываном. Спустя долгие годы Азербайджану удалось открыть консульство в Тебризе, завершается сооружение железной дороги, соединяющей эти две страны, Иран построит вблизи Баку два завода. В целом, сотрудничество с Ираном приносит ощутимую пользу Азербайджану.

Турция

Турция является стратегическим партнером Азербайджана. В последние годы союзнические отношения еще больше укрепились и двусторонние отношения переживают свой золотой век. Политические контакты находятся на высоком уровне, взаимные инвестиции насчитывают несколько десятков миллиардов долларов. К проектам Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум добавится еще один – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. На очереди – строительство газопроводов TAP и TANAP. Расширяется также масштаб турецко-азербайджанского военного сотрудничества. В течение этого года произошли несколько турецко-азербайджанских совместных военных учений. Анкара неизменно требует освобождения оккупированных азербайджанских территорий.

Турция не остается сторонним наблюдателем в отношении совершаемых Арменией провокаций в зоне конфликта, выступает с соответствующими заявлениями. Как только усиливается напряженность в зоне боевых действий, в политических кругах нашей страны возникает традиционный вопрос: есть ли необходимость поднять на еще более высокий уровень военное сотрудничество с Турцией? Поскольку Армения опирается на военную помощь России, то у Азербайджана должна возникнуть нужда в турецкой военной помощи. В этом смысле одним из возможных вариантов является создание турецкой военной базы в Нахичевани. Если по Карсскому договору, подписанному между Турцией и Россией в 1921 г. Турция несет ответственность за безопасность Нахичевани, то для соглашения о такой военной базе уже есть все правовые основания. Турецкая база обезопасит изолированный Нахчыван от армянской агрессии. Протесты Армении и ее покровителя Кремля будут в этом случае выглядеть нелогично. Логический вопрос, адресованный Москве и Еревану со стороны Баку, будет таков: если Армения может у себя разместить российские базы и получить гарантии безопасности от этой страны, то почему Турция и Азербайджан не могут сделать то же самое?

Создание турецко-азербайджанского военного союза приведет к сжатию кольца вокруг Армении. Азербайджанская армия не атакует армянские территории, а лишь стремится освободить от оккупации Нагорный Карабах и районы вокруг него. Этому, на законных основаниях, не может препятствовать даже Россия, так как она является гарантом безопасности Армении, а не Нагорного Карабаха.

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян в одном из последних интервью сказал, что Армения готова без предварительных условий восстановить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы. Что же это за предварительное условия? Турция требует от Армении освобождения оккупированных азербайджанских территорий и пока Армения не выполняет эти условия, то ей не удается нормализовать отношения с Турцией.

Н. Пашинян в своем интервью высказал и другую мысль: “Для нас очень важно признание армянского геноцида в международном масштабе”. То есть, даже если с Турцией будут открыты границы и налажены дипотношения, Анкара не должна ожидать “отказа Ереваном от политики признания армянского геноцида”.

Порой и в Турции раздаются голоса в пользу «нормализации отношений с Арменией без предварительных», в надежде на то, что получив от такой «нормализации» экономическую выгоду Ереван, в конечном итоге, прекратит свою вражду с Азербайджаном и освободит Карабах.

Но эта позиция ошибочна. Напротив, после нормализации турецко-армянских отношений блокада Армении будет снята, и это освободит армянские власти от необходимости вывода своих войск из оккупированных территорий.

Киргизия.В исламском мире есть страны, которые к карабахской проблеме проявляют отношение, сильно отличающееся от турецкого. На 13 Саммите Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) в столице Пакистана Исламабаде произошло интересное событие. Вопреки ожиданиям, Киргизия не присоединилась к политическим статьям принятого на саммите коммюнике. Это стало сюрпризом для официального Баку, поскольку в коммюнике указывалось, что конфликты в регионе ОЭС препятствуют развитию и сотрудничеству. Одновременно в нем отмечалось, что развитие, мир и безопасность в регионе напрямую связаны с прогрессом и стабильностью.

В этих выражениях нет ничего нового. Отмеченные в коммюнике принципы приняты международным сообществом и они составляют основу Концепции Динамичного Развития ООН. С другой стороны, страны-члены ОЭС этими выражениями в коммюнике проявляли уважение к территориальной целостности и Азербайджана. Позиция Киргизии тут была совершенно неадекватна, поскольку до этого Бишкек поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

Эта позиция Киргизии была высоко оценена Арменией. Неслучайно, после Саммита ОЭС бывший премьер-министр Армении К.Карапетян совершил визит в Бишкек. Киргизия не имеет с Арменией сколь-нибудь тесных экономических связей и совместных проектов. Напротив, она надеялась на реализацию экономических связей и совместных проектов с Азербайджаном. Но после последних событий официальный Баку вряд ли проявит интерес развитию экономических связей с Киргизией. Неслучайно, МИД Азербайджана и советник президента по внешнеполитическим вопросам озвучили критику в адрес Киргизии.

Почему Киргизия не проголосовала в пользу Азербайджана? По-видимому, участие Киргизии совместно с Россией и Арменией в Евразийском Экономическом Союзе и ОДКБ, а также российская финансовая помощь побудили ее поддержать Армению.

Казахстан

Президент Казахстана Н. Назарбаев 2-3 апреля 2017 г. с официальным визитом посетил Азербайджан. В рамках визита между двумя странами были подписаны соглашения о сотрудничестве в различных сферах. В заявлении, озвученном в Баку, Н. Назарбаев еще раз подтвердил поддержку территориальной целостности Азербайджана и заявил, что в урегулировании конфликта за основу необходимо исходить из резолюций ООН. В этом смысле позиции Астаны и Баку совпадают. Правда, Казахстан не имеет больших возможностей для решения карабахской проблемы. Он не смог также ускорить решение данной проблемы будучи председателем ОБСЕ. Но для официального Баку важен другой фактор. Казахстан и Армения являются членами Евразийского Экономического Союза и ОДКБ, но Астана, исходя из принципа территориальной целостности, не позволяет Армении вести антиазербайджанскую деятельность в обеих этих организациях, что очень важно для официального Баку. Вспомним также, что когда Армения хотела вступить в Евразийский Экономический Союз, президент Казахстана Н.Назарбаев озвучил письмо И. Алиева с выражением беспокойства по Карабаху.

7 августа 2018 г. Никол Пашинян позвонил президенту Казахстана Н. Назарбаеву. В телефонном разговоре затрагивались две темы – двустороннее сотрудничество и деятельность ОДКБ. Отметим, что между Казахстаном и Арменией нет тесного экономического сотрудничества. Поэтому можно предположить, что экономическая составляющая беседы была незначительной, а главная тема была связана с ОДКБ.

Дело в том, что власти Армении были недовольны деятельностью ОДКБ. Армянским политикам кажется, что все члены этой организации в любом вопросе должны поддерживать Армению, предпочитая ее Азербайджану. Но реальность оказалась иной. Россия и Беларусь продают Азербайджану оружие и военную технику. Хотя Казахстан считается союзником Армении в Организации, он заинтересован в связях с Азербайджаном. А кроме того, Астана поддерживает принцип территориальной целостности стран, ибо у Казахстана вскоре также могут появиться подобные проблемы с целостностью своей страны.

Кстати, то, что Пашинян звонил президенту Назарбаеву и обсуждал с ним карабахскую проблему, говорит о том, что Россия не является единственным хозяином слова в ОДКБ, мнения других также должны учитываться.

Пакистан и Саудовская Аравия

Среди стран, поддерживающих Азербайджан, следует отметить Пакистан и Саудовскую Аравию. Обе страны в вопросе территориальной целостности однозначно поддерживают Азербайджан и из-за оккупационной политики Армении не имеют с ней дипломатических отношений.

Ереван даже посредством других стран несколько раз пытался наладить связи с Эр-Риядом, но всякий раз получал отрицательный ответ. Неслучайно, через несколько дней после разрыва саудовско-катарских дипломатических отношений министр иностранных дел Армении Э.Налбандян совершил визит в Доху, чем Ереван продемонстрировал, на чьей он стороне. Правда, не совсем ясна причина приглашения катарскими властями в тот критический момент армянского министра в Доху? К тому же на Южном Кавказе основным экономическим партнером Катара является Азербайджан.

Президент Азербайджана в течение года наряду с Саудовской Аравией посетил и Пакистан. Пакистан заявил, что готов оказать Азербайджану любую военную помощь, продать самое современное вооружение. В свою очередь Азербайджан также внимательно относится к проблемам Пакистана. Достаточно вспомнить гуманитарную помощь по линии Фонда Гейдара Алиева для пострадавших от землетрясения в Пакистане, а также строительство школ в этой стране…

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Итак, хотя мусульманские страны и являются основными странами, поддерживающими территориальную целостность Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте, но среди стран-посредников по урегулированию конфликта они не представлены. Кроме того, в мусульманском мире нет солидарности. Поэтому ожидать действенной помощи от большинства исламских стран в решении Карабахского конфликта не приходится.

Эльхан Шахиноглу, политический эксперт,

Руководитель исследовательского центра ”Атлас”

Minval.az