Представители организации «Кавказская казачья линия» обратились к властям Ставропольского края и призвали восстановить историческую справедливость — вернуть казакам Наурский и Шелковской районы Чечни, сообщает «Кавказский узел».

Издание приводит часть обращения, опубликованного представителем организации Александром Киселевым. В тексте упоминается соглашение о границах между Чечней и Ингушетией. «Этот непреложный факт дает основание исполнительной и законодательной власти Ставропольского края также инициировать процесс изменения границ с Наурским и Шелковским районами ЧР, ранее входившими в состав Ставропольского края и… переданными Н.С.Хрущевым Чечне в 1956 году. Для восстановления исторической справедливости и стабилизации ситуации в СКФО эти районы должны быть возвращены в состав Ставропольского края», — говорится в документе.

«Так как [глава Чечни] Рамзан Кадыров проявил инициативу и запустил принцип домино, мы, казаки, скромно требуем пока что только Наурский и Шелковской районы. Там еще и Кизлярский район Дагестана, и Моздокский район Северной Осетии — это все территории бывшей Ставропольской губернии. Но мы пока это не трогаем. Пока только Чечня», — уточнил атаман Сергей Попов. Он добавил, что намерен обратиться ко всем казачьим организациям за поддержкой. «Мы нереестровые казаки. Мы — оппозиция», — подытожил он.

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