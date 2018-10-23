Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта. Об этом глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил в интервью РИА Новости.

«Увы, смена власти и наблюдающаяся до сих пор политическая турбулентность в Ереване в определенной степени затормозила процесс», – заявил он.

Он также напомнил, что последняя беседа на высшем уровне состоялась на полях саммита СНГ в Душанбе. По его словам, она является наглядным примером готовности Азербайджана к содержательному диалогу.

Мамедъяров выразил надежду на то, что руководство Армении в ближайшее время «сможет продемонстрировать политическую волю к продолжению переговорного процесса в рамках существующего формата и на основе известной повестки».

Minval.az