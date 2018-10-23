Оппозиционного к саудовским властям журналиста Джамаля Хашугджи задушили днем 2 октября в кабинете генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле и заявления саудовских властей, что он погиб в ходе допроса в результате ссоры, не соответствуют действительности. Об этом пишет журналист турецкого издания Hürriyet Абдулкадир Сельви.

По его информации, Хашугджи зашел в здание генконсульства в 13:14 2 октября и его сразу отвели в кабинет генерального консула Мухаммеда аль Утейби, куда примерно за час до этого прибыла «команда смерти».

Журналист отмечает, что никаких вопросов Хашугджи не задавали и «команда смерти» сразу бросилась душить его. Удушение длилось семь-восемь минут.

Как отмечает журналист Hürriyet, затем убийцы отрезали журналисту палец, чтобы разблокировать синхронизированные с его телефоном часы Apple Watch, но сделать это у них не получилось.

По его информации, после этого глава саудовской службы судебной экспертизы Салах Мохаммед аль-Тубейги включил музыку и расчленил труп на 15 частей. Все это происходило в кабинете генконсула. Затем тело Хашугджи вывезли из здания. При этом журналист предполагает, что пределы Стамбула останки Хашугджи не покидали и убийцы уничтожили улики в здании генконсульства с помощью химических веществ.

«Аль-Тубейги потребовал, чтобы обыски там начали проводить не раньше чем через 10 дней. По его расчетам, к тому времени все доказательства должны были исчезнуть. Турецким правоохранителям, которые пришли в здание генконсульства с обыском 15 октября, удалось спасти некоторые улики. Все свидетельствует о том, что убийство было запланировано заранее», — пишет журналист турецкого издания Hürriyet.

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