Россия будет вынуждена «восстановить баланс сил», если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Выход США из ДРСМД означает, что США не только завуалированно, но и напрямую начинают разработку этих систем в дальнейшем. А если эти системы разрабатываются, то необходимы действия со стороны других стран, в данном случае России, по восстановлению баланса в этой области», — сказал Песков.

При этом Песков подчеркнул, что «сначала нужно предпринять действия для выхода из этого договора», добавив, ответ России — вопрос «скорее, послезавтрашнего дня».

Minval.az