Сменился директор Департамента торговли и услуг Исполнительной власти города Баку.
Как сообщает Report, директор департамента Рамиз Гаджиев был освобожден от занимаемой должности.
На эту должность был назначен Интигам Мамедов.
Сменился директор Департамента торговли и услуг Исполнительной власти города Баку.
Как сообщает Report, директор департамента Рамиз Гаджиев был освобожден от занимаемой должности.
На эту должность был назначен Интигам Мамедов.
Дата: 2018/10/22 15:58
Раздел: Новость
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