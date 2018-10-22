Ереван планирует наладить более тесное сотрудничество с Вашингтоном. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в понедельник журналистам, комментируя предстоящий визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Практически со всеми нашими зарубежными партнерами у нас идут интенсивные переговоры на высоком уровне», — сказал Пашинян после открытия III Международного выставочного форума «Евразийская неделя», который проходит в Ереване с 22 по 24 октября, передает «Спутник Армения».

Вместе с тем, он выразил сожаление, что американская сторона пока не проявляет активности в плане контактов с Арменией. Вместе с тем, и.о. главы правительства выразил надежду, что в скором времени армяно-американские связи интенсифицируются.

Пашинян добавил, что ранее Ереван посетил советник замглавы Госдепартамента, с которым состоялся интересный разговор, в ходе которого армянская сторона проинформировала о стремлении активизировать контакты с США.

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