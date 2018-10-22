Москва будет считать любое военное нападение на Белоруссию нападением на Россию. Посол страны в Минске Михаил Бабич заявил об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«Очень важный момент, я думаю, <…> и для наших белорусских партнеров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — сказал Бабич.

Так дипломат прокомментировал планы разместить в Польше американскую военную базу. Бабич назвал это «тревожным фактором», которым нельзя пренебрегать, и отметил, что военные усилия наращиваются адекватно развивающейся обстановке. По его словам, в регионе действует союзная группировка войск, которая обладает всеми необходимыми для обороны и ответного удара компонентами.

Бабич подчеркнул, что такое противостояние не принесет ничего хорошего для государств, в которых будут размещены эти базы. Глава дипмиссии заверил, что Белоруссия будет абсолютно защищена. «Мы — Союзное государство, у нас союзнические отношения, здесь единая военная политика, которая гарантирует абсолютную безопасность для наших граждан», — заключил посол.

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