Правый вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в России заявил, что Украина разжигает «религиозную войну», пишет Der Standard.

Религиозные войны всегда заканчиваются плохо, предупредил Сальвини. «Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего», — говорит он.

Сальвини также отметил, что Италия не поддержит продление экономических санкций ЕС против России.

Вице-премьер Италии считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет «фальшивой». Он ранее заявлял, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина в кресле премьер-министра Италии.

Minval.az