Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением относительно того, с кем следует провести бой российскому бойцу и чемпиону организации в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

«Как фанат спорта, считаю, что боя достоин Тони Фергюсон. У него был титул, но после травмы колена он с ним расстался. Тони не отдавал пояс в бою, кстати, как и Макгрегор. Но у Конора уже был шанс, поэтому достоин выйти в октагон с Хабибом именно Фергюсон», — считает Уайт.

Minval.az