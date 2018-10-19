17-летняя азербайджанка, похищенная в селе Лембели грузинского района Сагареджо, отказалась возвращаться в семью.

Как сообщает Report, девушка была опрошена в присутствии психолога, адвоката и представителя Омбудсменского аппарата. Она заявила, что была похищена односельчанином и добавила, что убежала с ним по собственной воле.

По ее словам, родители были против ее брака с похитившим ее лицом. Она заявила, что родители могут оказать на нее психологическое и физическое давление, так как она добровольно сбежала со своим избранником. По этой причине полиция разместила ее в специальный приют.

12 октября 17-летняя Х.М. была украдена из дома в селе Лембели. Полиция обнаружила ее в селе Джандар Марнеульского района спустя четыре дня.

Minval.az