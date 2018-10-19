Ввод в эксплуатацию НПЗ Star способствует еще большему укреплению братских отношений Турции и Азербайджана.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию НПЗ Star в Измире, сообщает «Анадолу».

«Турция планирует ежегодно экономить 1,5 миллиарда долларов на импорте нефтепродуктов и ослабить зависимость от импорта в нефтяном секторе благодаря НПЗ Star», — сказал Эрдоган.

По его словам, мировая общественность начала принимать тот факт, что Турция и Азербайджан являются главными игроками, обеспечивающими безопасность и развитие региона.

Президент Турции отметил, что ни один проект, без участия, согласия и поддержки этих стран не может увенчаться успехом.

Глава государства также подчеркнул, что Анкара разочарована односторонними шагами, предпринятыми в вопросе освоения месторождений углеводородов в Средиземном море.

Эти попытки обречены на провал, отметил Эрдоган. Он также коснулся темы нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, мировая общественность должна выразить свое отношение ко всей несправедливости в мире, в том числе к нагорно-карабахскому конфликту.

«Продолжающаяся более четверти века оккупация 20% территории Азербайджана неприемлема. Международное сообщество должно сказать «стоп» всем существующим в мире несправедливостям во главе с нагорно-карабахским конфликтом. Пустая и далекая от справедливости международная система взаимоотношений потеряла доверие к себе», — сказал он.

Minval.az