Ученые Бостонского университета смогли решить проблему недостатка смазки, которая возникает при использовании презервативов. Разработанное ими покрытие снижает коэффициент трения при контакте с водой благодаря гидрофильным полимерам. Об этом пишет New York Post.

С новым покрытием презервативы больше скользят, нежели обычные, и не теряют эти свойства со временем.

Для их изготовления специалисты задействовали латекс, который покрыли смесью из гидрофильного полимера.

Новый продукт также прошел тестирование, в ходе которого покрытый гидрофильным полимером латекс терли об полиуретановую поверхность, покрытую водой, со скоростью 22 миллиметра в секунду. Такому же тесту подвергли и обычный латекс, покрытый лубрикантом на водной основе.

В итоге удалось выяснить, что коэффициент трения между латексом, покрытыми гидрофильными полимерами и полиуретановой поверхностью во время эксперимента был на 53 процента ниже, чем у обычного латекса, и примерно равен коэффициенту, который достигается при трении покрытого лубрикантом латекса.

Однако на протяжении тестирования результат простого латекса с лубрикантом постепенно снижался, в то время, как обработанного новым покрытием латекса — оставался стабильным.

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