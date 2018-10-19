В турецком Измире проходит церемония открытия нефтеперерабатывающего завода STAR (SOCAR Turkey Aegean Refinery) Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), построенного в регионе Алиага в Измире.

На церемонии открытия завода присутствуют президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В строительство НПЗ Star инвестировано шесть миллиардов долларов, что является крупнейшим вложением в частный сектор Турции.

НПЗ Star — один из крупнейших проектов в нефтяной сфере за последние годы в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Производственные мощности НПЗ составят 10 миллионов тонн в год. Завод будет производить продукцию, которую сегодня импортирует Турция.

НПЗ Star будет ежегодно производить пять миллионов тонн дизтоплива, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 1,6 миллиона тонн лигроина, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 300 тысяч тонн СПГ, 160 тысяч тонн серы.

Дизельное, авиационное топливо и СПГ будут поставляться на местный рынок. Вклад НПЗ в сокращение дефицита текущего счета Турции составит 1,6 миллиарда долларов.

Minval.az