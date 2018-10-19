Российский президент Владимир Путин отметил, что лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев переоценил результаты его деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин назвал слова узбекистанского президента явным «преувеличением его вклада в историю».

19 октября Мирзиеев после российско-узбекских переговоров отметил Путина как «выдающегося государственного деятеля мирового масштаба». Лидер Узбекистана подчеркнул, что большинство достижений России стали возможны именно благодаря «мудрой, дальновидной и решительной политике» ее президента.

В свою очередь российский лидер также добавил, что намерен способствовать укреплению дружественных взаимоотношений с Узбекистаном и следовать достигнутым договоренностям.

Путин прибыл в Ташкент с государственным визитом.

Minval.az