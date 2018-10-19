Ереванская газета «Иратес» пишет, что боевики «Сасна црер», объявившие недавно о создании партии, будут участвовать в предстоящих парламентских выборах в Армении с крайне радикальных позиций: кроме организационных вопросов они проводят также соцопросы, которые дают основание предполагать, что они являются второй политической силой и будут иметь серьезную представленность в будущем парламенте.

«Если этого не произойдет, значит, «выборы однозначно сфальсифицированы» и они намерены начать борьбу, при этом с использованием намного более радикальных методов, чем в во время захвата полка ППС в Ереване. Кстати, близкие к власти источники уже «констатируют», что в будущем парламенте окажутся четыре политические силы – партия «Гражданский договор», «Луйс», «Сасна црер» и АРФ «Дашнакцутюн». Последнюю хочет видеть в парламенте лично Никол Пашинян», — отмечает издание.

Minval.az