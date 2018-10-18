Трагедия в Керченском технологическом техникуме является результатом глобализации, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует телеграм-канал Daily Storm.

«В соцсетях, интернете, там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода», — сказал он.

Minval.az